Tchad : l’informatisation progressive des bureaux de douanes pour sécuriser les recettes

Le directeur général des services des douanes Abdelkérim Mahamat Charfadine a pris part mercredi au lancement du paiement des droits et taxes douanières via Airtel Money dans 13 bureaux des douanes.



Il a précisé qu'à travers ce système, "la douane envisage, dans le souci de sécuriser et d'éviter la déperdition des recettes, de collecter les droits et taxes auprès des redevables qui se trouvent dans les localités où il n'y a pas les banques primaires, par le canal de Airtel Money".



De six bureaux informatisés jusqu'à récemment, le Tchad est passé cette année à 18 bureaux, soit une augmentation de 12 bureaux, explique Tahir Hamid Nguilin, ministre des Finances et du Budget.



"Ça ce n'est pas ce qui est trop visible mais il y a eu une augmentation de plus de 200% de bureaux qui sont informatisés. Ce n'est pas toujours très visible", relève le ministre.