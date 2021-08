TCHAD Tchad : l’insalubrité en bonne place au marché de Dembé

Par Yana Abdoulaye - 4 Août 2021



Considéré comme l’un des marchés les plus fréquentés de Ndjamena, le marché de Dembé, excelle dans l’insalubrité. Les saletés de toutes sortes sont déposées çà et là, rendant ce lieu malpropre et dégoûtant.

A l’entré de ce marché, une circulation dense s’observe. Des femmes, hommes et engins de deux à quatre roues, se discutent le passage. Difficile de trouver une issue dans ce marché, où les conditions d’hygiène laissent à désirer. Des morceaux de tissus, des bouts de papier, des emballages plastiques et les odeurs nauséabondes accueillent les visiteurs à l’entrée du marché. C’est dans ces conditions d’insalubrité que Falmata Hissene achète ses provisions. « Fais attention à ce flaque d’eau », recommande à sa petite sœur Fatimatou.



Dans ce marché, les conditions d’hygiènes ne sont pas réunies. Au Nord-ouest de ce marché, où se vendent les poissons, les conditions d’hygiène restent encore à désirer. Dans les allés, les écuelles de poisons et bien d’autres déchets sont jetés çà et là. « Ce marché qui doit être normalement propre, reste toujours bourré de déchets de tous genres et en quantité, par manque de volonté des autorités municipales de l’assainir », fustige un passant.



Pour Abakar Kalil, vendeur de différents articles dans ce marché, les autorités de la commune du 7eme arrondissement prélèvent chaque jour les droits de place et ne font pratiquement rien pour assainir le marché. « Certains sont prêts à arracher la marchandise si on n’honore pas aux engagements. Pourtant, c’est aussi leur responsabilité d’assainir notre environnement », déplore-t-il. Pour assainir réellement ce marché, la commune doit faire plus d’effort surtout qu’on est au moment des pluies.



« Il faudrait que la mairie fournisse plus d’efforts pour assainir ce marché et éviter aux usagers le risque de maladie », interpelle Adoum Cheriffe. Même interpellation de la part d’une vendeuse de poisson dans ce marché : « la mairie doit faire de son mieux en assainissant ce marché. Elle doit également nous associer à ses actions, pour assainir ce marché ». Pour Mahamat Abba, délégué du site géré par la commune du 7ème arrondissement, la situation d’insalubrité peut être endiguer par la mairie.

« Le maire 3ème adjoint de la commune du 7e arrondissement, lors de sa descente au marché pour déployer des bennes de remblais et un engin pour épurer ce marché, a profité pour appeler les commerçants à adopter un bon comportement dans le marché. Mais aujourd’hui, l’insalubrité dans ce marché reste encore à désirer », indique-t-il.





