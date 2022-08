Tchad : l'insalubrité sous les viaducs de N'Djamena, un fléau qui se perpétue

Au moment où la capitale tchadienne s'apprête à accueillir la grande messe du Dialogue national inclusif, prévue à compter du 20 août prochain, l'insalubrité est visible dans plusieurs endroits de la ville.



Sous les viaducs, les citoyens défèquent, urinent et jettent des ordures, sous les regards impuissants des agents municipaux. Un fléau longtemps décrié, mais qui reste sans solution, malgré des opérations coup de poing par intermittence.



Ces lieux dégagent une mauvaise odeur pour les usagers, laissant courir un risque de maladies, notamment le paludisme qui fait des ravages chaque année. L'on se rend compte que ces viaducs sont devenus une sorte de dépotoir.



Tout cela se fait au vu et au su de la mairie, pendant que les agents municipaux semblent beaucoup plus affairés à la récolte des taxes auprès des commerçants.



À cet égard, le maire de la ville de N'Djamena est interpellé, pour que des dispositions soient prises afin d'éviter ce genre de pratiques qui n'honorent point, et qui sont nuisibles pour la santé de la population.