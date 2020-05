Tchad : l'insécurité alimentaire pourrait menacer plus d'un million de personnes

La ministre en charge de l'agriculture, Madjidian Padja Ruth, a expliqué mercredi que pendant la période de mars à mai 2020, environ 453.000 personnes sont en insécurité alimentaire et nutritionnelle.



"Si les dispositions idoines ne sont pas prises par le gouvernement et ses partenaires pendant la période de juin à août 2020, les populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle passeraient à plus d'un million de personnes", a indiqué la ministre.



Elle a expliqué que cette année, la campagne agricole se déroule dans un contexte particulier, marqué par la pandémie du Covid-19 et les différentes mesures prises pour freiner la propagation. Ces mesures ont un impact sur les activités économiques et agricoles. "La situation alimentaire ne doit pas être perdue de vue", a dit Madjidian Padja Ruth.



La ministre a évoqué des perspectives encourageantes pour la saison agricole 2020-2021, compte tenu des prévisions météorologiques.