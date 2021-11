Tchad : l'insécurité au Mayo Kebbi Ouest inquiète la population

Le nouveau gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest Zilhoube Pafalet Pataïdang est déjà à l'œuvre. Il s'est rendu dimanche matin au domicile du clandoman égorgé dans la nuit de samedi à dimanche à Pala. Une enveloppe a été remise aux parents du défunt. Gapili Gabbé est le vrai nom de la victime âgéde 27 ans. Il est identifié comme clandoman au nom de Bianpambe.



Son père Barchanga Djouéh, ancien combattant et actuellement agent forestier, affirme qu'il ne sait pas ce que son fils a fait à ses assassins. Il souhaite que les autorités et les agents de sécurité usent de leurs moyens pour retrouver les auteurs de cette barbarie. Actuellement, deux personnes ont été arrêtées pour besoins d'enquêtes dans cet assassinat.



En quelques jours, des citoyens de la province du Mayo Kebbi Ouest ont perdu la vie suite à la barbarie humaine. Dans le village Babalaou, dans le canton Gagal, un commerçant le nommé Djetonoum Enodie a été tué à coups de machettes dans sa chambre par des malfrats qui ont tenté de lui arracher ses biens matériels et financiers. Le crime a été perpétré entre vendredi et samedi 13 novembre 2021. Malgré les cris de ses femmes, les auteurs du crimes se sont volatilisés dans la nuit après avoir volé les biens du défunt. Ce dernier était âgé de 35 ans et marié à trois femmes avec 11 enfants qui sont désormais orphelins.



Du côté de Lagon dans le département d'El-ouaya, un agent de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT) a poignardé une jeune dame qui tentait de sauver son mari. Ce dernier était entrain d'être molesté par des hommes de la GNNT vers 19 heures, dans la journée du 12 novembre 2021. La dame blessée au ventre suit actuellement des soins à l'hôpital du district de Lagon. Son mari tabassé a subi une opération chirurgicale il y a un mois.



Dans la nuit de samedi à dimanche 14 novembre 2021, la ville de Pala s'est réveillée avec une mauvaise nouvelle. Car des hommes inconnus ont égorgé un conducteur de moto taxi (clandoman) au quartier Sara, dans le deuxième arrondissement de la commune de Pala. La victime qui s'appelle Bianpambe portait son dossard de conducteur de moto. Elle baignait sans vie au sol, dans son sang. La moto a été emportée par les auteurs du crime.



Le nouveau gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoube Pafalet Pataïdang, a pris service le 13 novembre 2021. Il se retrouve avec du pain sur la planche. Malgré la création de la zone de défense et de sécurité n°12 au Mayo Kebbi Ouest et au-delà du phénomène d'enlèvement de personnes contre rançons, des conflits fonciers, des exactions des forces de défense et de sécurité, beaucoup de citoyens ne dorment plus sur leurs deux oreilles.