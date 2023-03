Tchad : l'insécurité grandissante nuit à la confiance entre habitants à Moundou

La ville de Moundou, autrefois surnommée « Moundou la rose, Moundou la belle » par ses habitants, est confrontée à une vague d'insécurité grandissante qui suscite l'inquiétude au sein de la population.



Les derniers cas d'assassinats de conducteurs de motos-taxis ont créé un climat de peur et de méfiance envers les inconnus. Selon un témoin de la ville, « on ne reconnaît plus Moundou ces derniers jours.



A Moundou d'avant, on pouvait se promener à n'importe quelle heure, mais maintenant, à 20 heures, il vaut mieux chercher à rentrer chez soi, sinon on risque de ne pas revenir vivant ». Cette insécurité grandissante a des conséquences sur la confiance entre les habitants.



« Les gens ne se font pas confiance », regrette-t-il, ajoutant que la ville est en train de perdre ses valeurs hospitalières. Les conducteurs de motos-taxis, en particulier, sont touchés de plein fouet par cette insécurité.



Ils refusent de porter des clients inconnus par crainte de subir le même sort que leurs collègues assassinés, ou d'être retrouvés morts. Face à cette situation, les habitants de Moundou expriment leur désir de retrouver leur ville paisible et harmonieuse d'antan.