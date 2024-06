Tchad : l'inspection appelle à une stricte discipline dans les établissements scolaires pour le BEF 2024

Une importante réunion de communication s'est tenue ce jeudi 27 juin 2024, au complexe Maarif, entre les fondateurs, chefs d'établissements d'enseignement moyen publics conventionnés et privés du 8ème arrondissement de la capitale.



Attachant une grande importance au respect des termes de la note circulaire visant les chefs d'établissements, et les différentes parties prenantes pour l'organisation du BEF 2024, l'inspecteur départemental de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du 8ème arrondissement, Aboubakar Assidick Abdoulaye Issa, a déclaré dans son allocution qu'il avait constaté que, les années précédentes, l'organisation du Brevet de l'Enseignement Fondamental (BEF) était entachée de nombreuses irrégularités, notamment lors de la composition des épreuves orales, y compris l'Éducation physique et sportive (EPS), qui crée des attroupements de candidats (garçons et filles), sur le terrain de sport.



Pendant ces épreuves, les candidats de certains établissements se livrent à des actes de vandalisme, causant parfois des perturbations, des bagarres et des casses. Bien plus, ils attaquent les enseignants qui sont censés les orienter et les examiner.



À cet effet, les fondateurs et les chefs d'établissements d'enseignement moyen sont tenus de prendre leurs responsabilités, en attirant l'attention des candidats avant l'organisation du BEF, session de juin 2024. Par ailleurs, aucun désordre, ni perturbation, ne sera toléré les jours de la composition. Cela étant un dernier avertissement.



L'inspection départementale de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du 8ème arrondissement assurera le suivi de l'application de ces orientations. Par conséquent, les contrevenants s'exposeront à des sanctions disciplinaires graves.