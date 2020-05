Tchad : l'intégration de lauréats de l'ENASS à la traîne

Le Collectif des assistants sociaux et jardiniers d’enfants, lauréats de toutes les promotions de l’École nationale des agents sanitaires et sociaux (ENASS), a demandé vendredi au chef de l'État de s'investir personnellement pour leur intégration.



Selon Mme. Batom Fossika Nawal, il n'y a eu aucune intégration, même dans les remplacements numériques ou dans le recrutement de 1638 agents de santé à titre exceptionnel pour contrecarrer la Covid-19.



"Alors que nos promotionnaires d’autres filières avec qui nous avons passé le même concours en ont bénéficié régulièrement", indique le Collectif.



Mme. Batom Fossika Nawal évoque une marginalisation : "Nous grandissons, nous sommes en train de vieillir et nous mourrons", dit-elle.



Elle dénonce de récents arrêtés à caractère "fantaisistes, politiques et régionalistes pour assouvir les politiques du Gouvernement."