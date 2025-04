Tchad : l’intégration des écoles coraniques au cœur d’un atelier sous-régional

Le Tchad a accueilli, du 15 au 17 avril, un important atelier technique multi-pays, dédié à l’inclusion des enfants mouhadjirines/talibés dans les systèmes éducatifs formels d’Afrique de l’Ouest et du Centre.



Organisé avec le soutien de plusieurs partenaires internationaux, l’événement a réuni des représentants gouvernementaux, des acteurs de la société civile, des leaders religieux et des partenaires techniques et financiers. La clôture de cet atelier a été marquée par une déclaration forte du secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Lol Ali Choi, représentant le ministre.



Il a salué la qualité des échanges et souligné que les recommandations formulées serviront de base pour un processus d’intégration inclusif, efficace et durable. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement tchadien à « ne laisser aucun enfant dans la rue sous prétexte qu’il est madrassi », conformément à la volonté exprimée par le Maréchal du Tchad, chef de l’État.



Une dynamique régionale pour un défi partagé

Cet atelier sous-régional s’inscrit dans une dynamique plus large visant à encadrer l’éducation dispensée dans les écoles coraniques non formelles, et à l’intégrer progressivement dans les politiques éducatives nationales. L’objectif est de garantir aux enfants talibés un accès équitable à une éducation de qualité, tout en respectant leur parcours religieux. Les discussions ont permis de mettre en lumière les bonnes pratiques observées au Tchad, au Sénégal et dans d’autres pays de la sous-région, notamment en matière de cartographie des écoles, de concertation intersectorielle, de réforme curriculaire et d’approche communautaire.



Des recommandations ambitieuses

Parmi les principales recommandations adoptées à l’issue des travaux figurent : l’organisation d’assises nationales sur l’intégration des écoles coraniques ; la création ou le renforcement de cadres de concertation impliquant tous les ministères et parties prenantes ; le recensement des écoles coraniques et de leurs apprenants ; le développement de passerelles entre éducation religieuse et éducation formelle ; la mise en œuvre de programmes de formation professionnelle adaptés ; le renforcement des dispositifs de protection de l’enfance ; la mobilisation de ressources nationales et internationales pour accompagner les réformes.



Vers une inclusion effective

En conclusion, le secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale a appelé à la responsabilité collective, et à la solidarité régionale pour traduire ces recommandations en politiques publiques concrètes. Il a également remercié les participants pour leur implication et les partenaires pour leur soutien constant. « Le Tchad reste mobilisé et appelle tous les acteurs à s’inscrire dans cette dynamique vertueuse pour un système éducatif plus inclusif, équitable et respectueux des droits de tous les enfants », a-t-il déclaré.



Cet atelier marque un pas important vers l’inclusion des enfants talibés dans le système éducatif, avec l’ambition de bâtir un avenir où chaque enfant, quel que soit son parcours, pourra accéder à une éducation complète, protectrice et porteuse d’espoir.