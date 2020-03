Tchad : l'intronisation célébrée "dans un contexte particulièrement dangereux et risqué"

Le président du haut comité d'organisation de la cérémonie marquant l'intronisation du sultan du Ouaddaï, Ahmat Mahamat Bachir, s'est félicité samedi de la présence de nombreuses délégations venues de tout le Tchad pour la cérémonie d'intronisation du Sultan du Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahdi.



"Nous célébrons cet évènement dans un contexte particulièrement dangereux et risqué car coronavirus fait des ravages un peu partout dans le monde", a déclaré Ahmat Mahamat Bachir.



"Nous souhaitons et implorons Dieu le Tout Puissant qu'il nous protège pendant ce moment ultime de retrouvaille, et de manière permanente de mettre à l'abri notre pays et le monde entier", a-t-il ajouté.



Selon lui, "cette journée du 21 mars 2020 est une journée historique. C'est une journée historique car elle marque l'accession au trône de Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahdi. Cet évènement qui a tout son sens mérite d'être célébré avec faste."



Il a ouvert la cérémonie d'intronisation en présence de nombreux officiels, des délégations et une importante présence de la population.



Il a déclaré qu'Abéché est une ville cosmopolite ouverte à toutes les civilisations, coutumes et différentes autres sensibilités. Ahmat Bachir a souhaité un agréable séjour à toutes les délégations.



Il a rappelé l'historique de l'empire du Ouaddaï, fondé en 1635, qui avait pour première capitale la ville de Ouara Kébir.



Ahmat Mahamat Bachir a évoqué les affrontements intercommunautaires qui ont secoué l'année dernière les provinces du Ouaddaï et du Sila, conduisant à l'instauration d'un état d'urgence pendant cinq mois. Il a rendu hommage aux autorités et aux "vaillantes forces de défense et de sécurité" pour leur implication "sans faille et leur dynamisme" dans le retour à la paix.