TCHAD Tchad : l'obésité considérée comme un signe de richesse

Alwihda Info | Par Martin Higdé Ndouba - 3 Août 2023



Dans un pays où près de la moitié de la population ne mange pas à sa faim, l'obésité est perçue d'un autre œil. Pourtant, la mauvaise alimentation et le manque d'exercice physique sont les véritables causes de l'obésité, une réalité malheureusement ignorée par de nombreuses personnes.

Dans la plupart des pays développés, les personnes fortunées contrôlent leur alimentation et restent minces. Cependant, au Tchad, la corpulence est valorisée au point que les jeunes femmes, bien en chair, sont très sollicitées sur le marché du mariage, témoignant ainsi d'un signe de prospérité familiale.



Une étude menée en Ouganda et rapportée par « The New York Times » souligne que « être obèse peut aider à décrocher un prêt bancaire », ce qui est déplorable pour un continent qui lutte contre l'insécurité alimentaire. L'obésité s'installe comme un marqueur de richesse, une notion qui devrait être remise en question.



Toutefois, le Tchad ne figure pas sur la liste des pays africains fortement touchés par l'obésité, tels que l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Eswatini, l'île Maurice, la Libye, le Gabon et le Zimbabwe.



Mais selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il est essentiel que chacun prenne conscience de l'importance de contrôler son alimentation et de pratiquer des exercices physiques. L'obésité demeure un énorme problème de santé en Afrique.



Selon la conseillère régionale en nutrition de l'OMS, pour lutter contre le surpoids et l'obésité, « il faut revenir à la recette de nos grands-mères ». Cette affirmation souligne l'importance de retrouver une alimentation équilibrée et saine, ainsi qu'un mode de vie actif. Il est crucial de comprendre que l'obésité ne devrait en aucun cas être considérée comme un signe de richesse.



Au contraire, il est primordial de prendre conscience des dangers pour la santé qu'elle représente. L'activité physique régulière et une consommation limitée de graisses et de sucres sont fortement recommandées pour lutter contre ce problème de santé publique.



Selon les données de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de 2016, le taux d'obésité chez les adultes au Tchad était d'environ 6,2%. Cela indique que la prévalence de l'obésité était relativement faible dans le pays à cette époque.



En comparaison, d'autres pays présentaient des taux d'obésité plus élevés. Par exemple, selon les mêmes données de l'OMS de 2016 : aux États- Unis, le taux d'obésité chez les adultes était d'environ 36,2%. Au Mexique, le taux d'obésité chez les adultes était d'environ 28,9%. Au Royaume-Uni, le taux d'obésité chez les adultes était d'environ 28,1%. En France, le taux d'obésité chez les adultes était d'environ 23,9%.



La lutte contre l'obésité est une responsabilité collective. Chacun doit s'engager à adopter des habitudes de vie saines, et les autorités ont un rôle essentiel à jouer en mettant en place des politiques de santé publique, visant à informer et sensibiliser la population sur les risques liés à l'obésité, ainsi qu'à promouvoir une alimentation équilibrée et une pratique régulière d'activités physiques.





Dans la même rubrique : < > Tchad : campagne de sensibilisation à Laï pour la paix et la cohabitation pacifique Afflux massif de réfugiés soudanais : le Tchad redoute d'être débordé Tchad : incivisme à Moundou, des caniveaux obstrués aggravent les inondations Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)