Tchad : l'opération Barkhane appuie une opération humanitaire aérienne d'urgence à l'Est

Au moins 340.000 sinistrés des inondations



Depuis juillet, les inondations au Tchad ont fait au moins une trentaine de morts et plus de 340.000 sinistrés, d'après les données des autorités et les rapports humanitaires.



"Les autorités nationales répondent à l'urgence en fournissant des kits alimentaires et non-alimentaires dans le reste des provinces affectées, mais cette réponse ne couvre qu'une partie très limitée des besoins existants", selon un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).



La province du Logone Occidental compte le plus grand nombre de sinistrés avec 147 129 (21 627 ménages), suivi de Sila avec 77 357 (13 703 ménages) et N’Djamena avec 41 262 (6 548 ménages). Pour rappel, 256 000 personnes ont été sinistrées par les inondations en 2021 et 388 000 en 2020, indique l'OCHA.



La réponse humanitaire nécessite une enveloppe d'au moins 4 milliards de Francs CFA, estime l'OCHA. Le gouvernement tchadien a indiqué qu'il ne dispose que de 700 millions de Francs CFA.