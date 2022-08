Tchad : l'opérationnalisation du Centre régional de santé animale d'Afrique centrale se précise

Un atelier d'examen des projets de textes de base du Centre régional de santé animale de l'Afrique centrale s'est ouvert le 18 août au Ledzer Plazza.



Le coordonnateur de la cellule technique du Centre régional de santé animale d'Afrique centrale, Dr Bouzabo Patchili, souligne que cette assise permet aux parties prenantes de parvenir à une stratégie pour mieux contrecarrer ce secteur.



Selon le coordonnateur du Regional Desease surveillance système Enhancement (REDISSE), Dr Ludovic Fiomona, « les défis de santé ont été aggravés par la pandémie de la Covid-19 qui nous a surpris et pénalisé ces deux derniers années ». L'instance conférence régionale de santé et de l'autonomie (CRSA) est bénéficiaire à part entière du projet qui vise à renforcer la lutte contre les maladies animales transfrontalières.



Dans son allocution de circonstance, le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Abdelrahim Awad Atteïb, a indiqué que le gouvernement a mis les moyens humains, matériels et financiers, pour parachever la mise au point des textes organisationnels et institutionnels du Centre régional, en liaison avec les services techniques de la CEEAC.



Le projet REDISSE 4 est financé par la Banque mondiale. La CEEAC a recruté un consultant afin de rédiger les documents de base du CRSA-AC.