Tchad : l'opposant Albadour Acyl Ahmat Akhabach regagne le pays

S'exprimant à la presse, Albadour Acyl Ahmat Akhabach a justifié son retour par la nécessité de se mobiliser pour la réussite du dialogue national inclusif, afin d'offrir un bel avenir au pays avec des élections et une démocratie



L'ex-opposant "a décidé d'apporter sa contribution à la construction du pays (...) Le pays compte sur ses filles et fils pour sa construction", a réagi Mahamat Allamine Bourma Treye.



"Le fait de rester dehors, d'observer et de commenter n'est pas la solution. Au contraire, je pense qu'il faut venir, participer, s'impliquer", a-t-il dit.