L'opposant équato-guinéen Andres Esono Ondo a été libéré et déposé à l'aéroport de N'Djamena pour un retour dans son pays via Douala. Il a pris un vol qui a décollé ce matin à 7h50.



Il a choisi de rentrer chez lui et non de partir en exil, selon une source de l'opposition démocratique tchadienne.