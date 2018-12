Tchad : l'opposition critique la visite du président français

Le parti pour les libertés et la démocratie (PLD) critique la visite du président français Emmanuel Macron au Tchad, prévue ce samedi 22 décembre. Il estime que le président français n'a "des yeux que pour les dictateurs tchadiens", selon un communiqué signé par le secrétaire à l'information, à la sensibilisation et à la mobilisation du parti, Djassira Ngar.



Le PLD informe que le dirigeant tchadien "pendant son règne n'a pas lésiné sur les moyens pour s'imposer aux tchadiens. Il viole massivement les droits constitutionnels des tchadiens : répression massive des contestataires, assassinat politique, truquage des élections, interdiction de manifestation et de meeting pacifiques et blocages des réseaux sociaux".



Dans un tweet publié aujourd'hui, le leader du parti UNDR, Saleh Kebzabo, a annoncé avoir décliné l'invitation à aller accueillir Emmanuel Macron à l'aéroport de N'Djamena. Il justifie cette position par le refus du dirigeant français de recevoir l'opposition au cours de son séjour au Tchad.