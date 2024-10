Tchad : l’opposition refuse de participer à “un bordel électoral”

Fichier électoral corrompu, désintérêt des électeurs, inégalité des chances pour les candidats : l’opposition tchadienne refuse de participer à ce qu’elle qualifie de “bordel électoral incestueux” prévu pour le 29 décembre. Elle appelle également à un boycott du scrutin, lors d’une conférence tenue ce midi à l’hôtel Zenabel.



Le Tchad organise le 29 décembre des élections législatives et locales. Cependant, pour l’opposition, ces élections ne sont “rien d’autre qu’un montage de fraudes, d’abus juridiques, civiques et politiques” visant à monopoliser le pouvoir, dénonce Max Kemkoye, président de l’Union des Démocrates pour le Progrès (UDP). Ces abus ont d’ailleurs été signalés dans une correspondance adressée à l’Union européenne par les partis d’opposition.



Max Kemkoye estime que le fichier électoral actuel est “corrompu, non audité et non fiable, découlant d’un recensement calamiteux” et ne peut donc pas garantir une élection crédible.



De plus, il dénonce la “forte militarisation” des élections passées, qui a entraîné des morts par balles réelles, ainsi que des “fraudes récurrentes et flagrantes”, ce qui aurait suscité chez les électeurs un rejet de la prochaine élection.



Kemkoye souligne également l’absence de consensus préalable entre les différents acteurs, alors que les organes chargés de l’organisation du scrutin et de la validation des résultats sont, selon lui, inféodés au régime. “C’est une élection unilatérale imposée envers et contre tous.”



Enfin, il pointe l’opacité dans la publication des résultats, marquée par l’absence de procès-verbaux et d’observateurs neutres.



Appel à une “révolution électorale”



Face à ce qu’ils considèrent comme un “système clientéliste et mafieux”, les 12 partis de l’opposition, qui n’ont pas participé à la transition et ne siègent dans aucune des institutions actuelles, appellent la population à un “blocus électoral” dans chaque circonscription. Ces partis exhortent les Tchadiens épris de justice à se joindre à la lutte et invitent les partenaires et pays amis du Tchad à faire preuve de responsabilité.