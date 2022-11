Tchad : l'ordre des avocats suspend toute activité pendant les "prétendues" audiences foraines

Constatant les irrégularités entachant le procès des manifestants du 20 octobre, l'ordre des avocats du Tchad suspend ses activités pendant le déroulement dudit procès.



Le barreau ne peut pas "cautionner la violation des règles procédurales", tranche Me Koulmem Nadjiro, secrétaire de l'ordre des avocats lors d'un point-presse.



Pour Me Koulmem, l'ordre des avocats refuse "catégoriquement de plaider devant une juridiction de N'Djaména siégeant en dehors de son ressort territorial". Pire, le procès se tient dans une prison "sans accès à la population".



La deuxième raison est "l'enlèvement et la déportation" des personnes par des militaires "ne relevant pas des autorités judiciaires". Cette opération de surcroît, a lieu avant que le tribunal de grande instance de N'Djaména et le parquet ne se déplacent sur Koro Toro pour l'audition sur procès verbal "sur ordre ministériel", sans une présence d'avocat. Il s'agit d'une double répression, informe Me Koulmem. La secrétaire exige que les personnes détenues "arbitrairement" soient libérées et ramenées à N'Djaména. Il rappelle au Tchad le respect de ses engagements internationaux afin d'être considéré comme un Etat respectueux des droits humains même s'il organise un procès avant l'enquête internationale qu'il a annoncée.