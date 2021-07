Tchad : l’organisation Tchad Innovation mène une campagne sur la cohésion pacifique

Dans le cadre d'une campagne, pour une participation des citoyens au processus de paix, un atelier de renforcement de la société civile et de validation technique des outils et méthodes proposées par Tchad Innovation a été lancé le 7 juillet 2021.



Une méthodologie et un plan opérationnel doivent être définis, pour la mise en œuvre de la campagne d'information et de sensibilisation sur la paix et l'union de la population, à travers les réseaux sociaux, la télévision et les radios communautaires à N'Djamena, et dans sept provinces du Tchad (Faya-Largeau dans la province de Borkou, Sarh dans la province du Moyen-Chari, Mongo dans la province du Guera, Abéché dans la province du Ouaddaï, Moundou dans la province du Logone Occidental, Bongor dans la province de Mayo Kebbi Est, et Amdjarass dans la province de l'Ennedi Est).



La feuille de route vise à impliquer la société civile pour jouer un rôle de relais, dans la vulgarisation des messages de sensibilisation de cohésion sociale et de vivre ensemble, a expliqué Mady Vinabile, directeur technique de Tchad Innovation. « Le résultat attendu consiste à apaiser les tensions que notre pays connait actuellement. Notre pays est en train de vivre une phase de transition. Le monde a le regard sur nous. Afin que tous les Tchadiens restent cohérents, nous avons jugé utile de passer de porte en porte, pour faire la sensibilisation et rappeler le vivre ensemble, la nécessité d'aller vers un dialogue apaisé et de sortir de cette phase de transition sans échec », a déclaré Mady Vinabile.

Les chefs de carré seront également appelés à faire des actions de sensibilisation.