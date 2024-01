Tchad: l'orphelinat APSOA remet des attestations de formation à 21 enfants vulnérables

Ces 21 récipiendaires ont suivi différentes formations pendant une durée de six mois. Parmi eux, deux personnes se sont formées dans le domaine de l'hôtellerie, six personnes ont suivi une formation en couture, trois personnes se sont spécialisées dans l'électricité et le bâtiment, tandis que sept autres se sont tournées vers la mécanique automobile. Chaque récipiendaire a également reçu un kit professionnel qui leur permettra d'appliquer directement leurs connaissances acquises lors de leur formation.



Profitant de cette occasion solennelle, la directrice exécutive de l'orphelinat APSOA a rappelé aux récipiendaires que cette attestation ne doit pas être considérée comme un simple trophée mais qu'elle doit être valorisée en mettant en pratique les compétences acquises lors de la formation.



Le représentant de la direction générale de l'Enfance du Ministère de la Femme et de la Petite Enfance, également chef du service Protection et Réinsertion Sociale pour les Enfants, M. Ngandere Roger a tenu à féliciter APSOA pour ses efforts inlassables visant à accompagner les enfants vulnérables dans leur intégration sociale.