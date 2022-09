Tchad : l’urbanisation de la ville d’Abéché au centre d’une rencontre

C'est la toute première session de la commission urbanisme de la ville d’Abéché qui a eu lieu ce 12 septembre, au gouvernorat de la province du Ouaddaï.



C'est le gouverneur, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, qui a présidé cette rencontre, en présence du délégué provincial du ministère des Affaires foncières, du Développement et de l´Habitat, Adoum Alio, et de plusieurs autres responsables administratifs et militaires de la place.



Trois points ont été inscrits à l’ordre du jour : l’examen de la carte d´aménagement, la planification des terrains proposés pour les équipements des terrains sociaux collectifs, et privés.



Dans son intervention, le délégué de l’aménagement, Adoum Alio a présenté quatre plans d´aménagements cartographies à savoir : Atilo 1 et 2, Kakara et la zone industrielle proposée, pour l´équipement collectif et de vingt demandes d'attribution adressés par certaines ONG et associations, demandant des espaces abritant leurs sièges.



La commission a fait le tour d'horizon sur certains endroits occupés anarchiquement par les citoyens. La commission propose d´étudier les voies et moyens, afin que des réserves de l´Etat reviennent à ce dernier. Le gouverneur Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh s'est réjoui de toutes les propositions faites.