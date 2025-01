Tchad : l’usage des téléphones portables dans les établissements scolaires interdit

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Mamadou Gana Boukar, a signé, le 24 décembre 2024, un arrêté interdisant l'usage des téléphones portables dans les établissements scolaires publics, communautaires et privés.



L'arrêté stipule que toute utilisation de téléphone portable par les élèves est strictement interdite dans tous les établissements scolaires. Par ailleurs, il prévoit des sanctions en cas de non-respect de cette décision.



Par conséquent, le ministre appelle les chefs d'établissement à sensibiliser les élèves et leurs parents, en organisant des rencontres d'information. Cette décision vise à créer un environnement d'apprentissage serein et à limiter les distractions pour les élèves.