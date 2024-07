Tchad : l'utilisation du téléphone au volant, risque et danger pour tous

L'utilisation du téléphone portable au volant présente des dangers potentiels importants pour les conducteurs, les passagers et les autres usagers de la route. Il amène les conducteurs à violer certaines règles de circulation, comme le non-respect des feux de signalisation ou la limitation de vitesse.



Certains conducteurs décident de communiquer en pleine circulation routière, sans se soucier des risques que produit cette action. D'autres sont en train de surfer sur les réseaux sociaux, ou regarder des images et vidéos ou portent des écouteurs aux oreilles.



Zaid Mahamat, conducteur de moto taxi exprime : « La conversation téléphonique, ou regarder l'écran, détourne l'attention du conducteur de la route et de la conduite, augmentant ainsi des risques d'accident. Chaque année, beaucoup de jeunes meurent à cause de téléphone portable ».



Toutes ces sources de distraction et d'altération des capacités de conduite, se traduisent par une augmentation significative du risque d'accident, avec des conséquences potentiellement graves pour le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route.



Bien que l'usage du téléphone soit interdit au volant dans de nombreux pays, de nombreux conducteurs continuent malheureusement à l'utiliser. Cela met, non seulement leur propre vie en danger, mais aussi celle des autres usagers de la route (passagers, piétons, cyclistes, etc.). Pour éviter ces risques, il est fortement recommandé de ne pas utiliser le téléphone portable lorsqu'on conduit.



Si un appel est vraiment nécessaire, il est préférable de s'arrêter sur un endroit sûr, avant de décrocher. La sécurité routière doit toujours être la priorité numéro un, lorsqu'on est au volant.