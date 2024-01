Tchad : la 16ème édition de la fête des armées célébrée à Sarh

La soirée a rassemblé de nombreux militaires et civils dans une ambiance de joie et de bonne humeur, reflétant l'esprit de fraternité entre la population et ses forces protectrices.



Selon le colonel Souleymane Mahadou, chef d'État-Major de la zone de défense N°5 et président du comité d'organisation, cette édition vise à renforcer le lien entre les citoyens et l'armée. Le gouverneur Djouma a profité de l'occasion pour rendre hommage à ses camarades militaires, saluant leur dévouement et leur engagement envers leur métier.



Lors de la cérémonie, Ousmane Brahim Djouma a exprimé sa reconnaissance envers certains responsables pour leur travail exceptionnel au service de la province. Trois membres des forces de défense et de sécurité, les sous-préfets de Bohobé et Danamadji, ainsi que le conseiller économique du gouverneur ont été spécialement félicités pour leur engagement. Chacun a reçu une lettre de félicitations des mains du gouverneur.