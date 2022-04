Tchad : la 2ème édition de Vision de l’espoir se déroule à Ndjamena

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation contre les violences basées sur le genre, en partenariat avec le Happy Child Hood Association Chad, Action Pour le Changement de Comportement et la Mentalité (ACCM), organise, la 2ème édition de Vision de l’espoir, du 13 au 16 avril 2022, à la Maison nationale de la femme, sur le thème : la mobilisation et l'implication de la jeunesse dans la lutte contre les violences basées sur le genre à l'ère de la transition.



Vision de l'espoir est une conférence de sensibilisation, de formation et d'orientation initiée par le Happy Child Hood Association (Association Heureuse Enfance), en partenariat avec l'Action pour le Changement de Comportement et de Mentalité, pour répondre aux multiples appels des hautes autorités tchadiennes pour mettre fin aux violences basées sur le genre.



Durant quatre jours, 10 provinces représentées par 400 participants auront à suivre la formation sur les thématiques de lutte contre les violences basées sur le genre, sur l'aspect général et leur prévention et dénonciation. « Nous nous sommes engagés de s'associer à cette activité pour rendre effective les inquiétudes des jeunes sur leur implication dans la lutte contre les violences basées sur le genre », a affirmé Outhman Abderrahman Hamdane, le coordonnateur général de l'ACCM.



Quant à la ministre de la Femme, de la Famille et la Protection de l'enfance, Amina Pricile Longoh, elle se félicite de cette initiative majoritairement masculine, à côté des femmes, et se dit convaincue de l'impact positif qu'aura cette formation dans le chantier de lutte contre les violences basées sur le genre que mène le gouvernement.



Après cette formation, les participants seront des agents de changement dans leurs différentes communautés dans le sens, d’abord, de la sensibilisation puis acteurs disponibles à soutenir et apporter leur contribution à toutes activités relatives aux violences basées sur le genre.



Ils intégreront le mouvement He For She (Lui Pour Elle ») qui est une campagne de solidarité pour l'égalité de sexe, lancée par l'ONU-Femmes, dont l'objectif est de faire participer les hommes dans le combat pour l'égalité de sexes et les droits des femmes en les encourageant à prendre des mesures contre les inégalités rencontrées par les femmes et les hommes.



Il faut retenir que, l’Action pour le Changement de Comportement et de Mentalité est une association qui a pour objectif général de promouvoir des actions, en vue d'un changement de comportement et de mentalité au profit du développement durable, de la consolidation de l'Etat de droit, de la protection de la jeunesse et du genre, et de la promotion de la paix.