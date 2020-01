Tchad : la 30ème édition de la SENAFET sera célébrée à Moussoro

La ministre de la Femme, de la Protection de la petite Enfance et de la Solidarité nationale, Dr. Ardjoun Djalal Khalil a annoncé mardi, le lancement de la Semaine nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET), édition 2020.



La 30ème édition sera célébrée à Moussoro, dans la province du Barh El Ghazel, sous le thème : « Genre, enjeux et perspectives ».



"A travers ce thème, mon département se doit non seulement de réaliser des activités de renforcement du processus de participation des femmes au développement mais aussi celles relatives à la formation, la sensibilisation et l'encadrement en vue de susciter l'opinion sur les enjeux sociaux liés à la mise en oeuvre des politiques et programmes sensibles aux jeunes où les droits des femmes et des filles sont pris en compte", a déclaré la ministre.



Dr. Ardjoun Djalal Khalil invite toutes les délégations provinciales et les partenaires à s’impliquer pour la réussite des manifestations.