Tchad : la 4e édition de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat est lancée

Selon lui, "il est évidemment urgent et impérieux que des actions stratégiques pertinentes, bien définies et parfaitement ciblées, soient mises au point pour favoriser le développement du secteur privé et l'entrepreneuriat au Tchad".



Kalzeube Payimi estime que le Tchad doit "poursuivre de manière inexorable sa marche vers le progrès et la modernité en dépit des activités de toutes sortes".



Dans cette optique, "la transformation structurelle de notre économie et la lutte contre la pauvreté doivent toujours constituer le sens premier de notre préoccupation", dit-il.



Au centre des objectifs majeurs de la SME figure le renforcement du secteur entrepreneurial tchadien au profit des jeunes et des couches vulnérables, l'accompagnement technique de l'entrepreneuriat des jeunes, femmes et le développement de l'entrepreneuriat agro-pastoral.