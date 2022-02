Tchad : la 4ème édition du concours Toubou promeut les langues maternelles

Une trentaine de participants expérimentés des années précédentes se sont directement mis au travail : production de podcast en langue maternelle pour une dizaine d'entre eux et rédaction d'un texte en langue maternelle pour la vingtaine.



Ces textes sont désormais publiés dans un livre : « Yunu gali koo, didi njihinedú - Ini gali koo, tômu ru giyitinni - Ce qu'il ne faut jamais oublier ».



Cette année, plus d'une centaine de locuteurs, DAZAGA, KANEMBU et TUDAGA, se sont réunis pendant cinq semaines au centre Al-Mouna pour des séances de cours de grammaire et le petit concours de dictée et de lecture (4 février 2022).



Les participants ont ensuite composé le Grand concours de rédaction. La composition de la rédaction en langue maternelle constitue, pour les apprenants, le point d'orgue de leurs efforts d'apprentissage de lecture et d'écriture en leur langue, dans l'optique de la promotion et la préservation de leur culture.



Le représentant des apprenants de la 4ème édition, Abakar Abakar Younous Gurde, souligne que le but de ce concours Toubou est d'apprendre les écritures, les alphabets et bien d'autres notions.



"Nous allons mettre en pratique toutes le leçon apprises et demandons a tout un chacun de sensibiliser tous les frères et sœurs à rejoindre l'année prochaine pour la valorisation de nos cultures", exhorte Abakar Abakar Younous Gurde.