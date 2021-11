Tchad : la 5e édition du mois du livre est lancée au Salamat

La cinquième édition du mois du livre est lancée à Am-Timan. L'édition 2021 est organisée par la délégation provinciale de la culture et de la promotion de la diversité du Salamat, en partenariat avec le Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) d'Am-Timan. « Livre vecteur de la paix et du vivre ensemble », c'est le thème principal de l'événement.



Laoumaye Laohoreu Noël, animateur principal du Centre de lecture et président du comité d'organisation, a dans son mot de bienvenue, présenté le bilan de la fréquentation du CLAC par les lecteurs, qui selon lui, est bonne. L'abonnement étant gratuit, il a exhorté les chefs d'établissements scolaires à orienter les élèves vers ledit centre.



Le délégué provincial de la culture et de la promotion de la diversité du Salamat, Josué Wawé Alifa, justifie que le choix du thème de la 5ème édition n'est pas fortuit car il traduit le contexte sociopolitique que traverse le Tchad en général et particulièrement le Salamat qui a connu des conflits intercommunautaires meurtriers.