Tchad : la 7ème session du comité de pilotage du RESILAC s’est ouverte à Bol

Le secrétaire général du département de Mamdi, représentant le gouverneur a présidé l’ouverture ce matin à Bol, de la septième session du comité de pilotage opérationnel du projet de redressement économique et social inclusif du lac (RESILAC).



Prennent part à cette septième session de comité de pilotage opérationnel, les autorités traditionnelles, les responsables des services déconcentrés de l'État, les membres du comité provincial d’action, les leaders de la société civile et les représentants des ONG partenaires du projet.



Le deuxième adjoint au maire de la ville de Bol, Mahamat Moustapha Koulbou, a témoigné sa gratitude à l’Union européenne, et à l’Agence française de développement, pour le financement de ce projet bénéfique à la province du Lac.



Pour le coordonnateur national du projet RESILAC, Amadou Mahamat Issakou, la septième session du comité de pilotage opérationnel vise à échanger sur les aspects pragmatiques que sont les activités, contraintes, et perspectives, afin d'améliorer la qualité des interventions dans la mise en œuvre du projet.



Officiant la cérémonie, le secrétaire général du département de Mamdi, Pabamé Kadebé Rémy, représentant le gouverneur, a mentionné que la politique du gouvernement de la République du Tchad, repose sur le développement et la cohésion sociale qui les piliers du CMT.



Pabamé Kadebé Rémy en a enfin exhorté les participants, à plus de concertation et plus de participation, car de ces échanges, jailliront des recommandations qui donneront un levier important, pour l’atteinte des objectifs du projet RESILAC.