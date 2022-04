Tchad : la BDEAC envisage des décaissements en faveur du financement des projets

Cette rencontre, qui est la 3ème entre les deux personnalités depuis septembre 2021, a été pour le Président de la Banque, l’occasion de rendre compte au Chef de l’Etat tchadien de la mission qu’il a accomplie à la tête de l’Institution sous-régionale de financement du développement au cours de son mandat couvrant la période de 2017 à 2022.



En effet, durant ce mandat, Monsieur Fortunato-OFA MBO NCHAMA a notamment entrepris des réformes institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles majeures.



L’impact de ces réformes a permis d’accroître l’attractivité de l’Institution en favorisant la mobilisation des ressources intérieures et extérieures auprès des marchés financiers ainsi que l’amélioration et la modernisation des conditions de travail du Personnel.



En retour, il a été félicité par le chef de l’Etat pour son excellent travail accompli et les relations fructueuses entretenues entre la BDEAC et la République du Tchad qui ont permis la reprise des décaissements en faveur du financement des projets du pays.



Le Président de la Banque a également pris les plus hautes orientations du Président de la République quant aux perspectives en matière de financement des besoins du pays qui couvrent, entre autres priorités, les infrastructures routières.



Rappelons que le volume total des interventions de la BDEAC en faveur du Tchad est estimé à plus de FCFA 342 milliards couvrant divers secteurs dont le Transport, l'Agro-Industrie, l'Eau et l'Assainissement, la Santé, l'Energie, etc. (Voir la liste des projets financés par la BDEAC au Tchad.