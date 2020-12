Tchad : la BEI finance le secteur privé à hauteur de 6,5 milliards FCFA

La Banque européenne d'investissement (BEI) a approuvé jeudi trois nouvelle initiatives pour renforcer le développement économique et social à travers le Tchad. Cela comprend le premier soutien ciblé de la BEI pour la numérisation et la connectivité rurale dans le pays ; le premier programme de financement du secteur privé de la BEI pour accélérer les investissements des entreprises et aider les entreprises des secteurs du Tchad les plus touchés par le COVID-19 ; et permettre au Tchad de bénéficier de l'adhésion de l'Agence pour l'Assurance du Commerce en Afrique en facilitant les échanges et les investissements.



Les initiatives de transformation numérique et d'investissement dans les entreprises soutenues par la BEI ont été officiellement approuvées à N'Djamena. La BEI est l'institution de financement à long terme de l'Union européenne et la plus grande banque publique internationale du monde.



Un dispositif disponible immédiatement



Le programme d'investissement de 6,5 milliards de Fcfa fait partie du soutien universel de la BEI au développement du secteur privé et de l'aide ciblée aux entreprises africaines confrontées à des défis économiques, sociaux et sanitaire de la pandémie de Covid-19.



Le nouveau dispositif est disponible immédiatement et sera géré par la Société Générale au Tchad. Les 6,5 milliards de FCFA comprendront le fonds de roulement. Ils permettront un soutien accru aux projets d'investissement et incluront des conditions de décaissement plus flexibles pour refléter les défis aigus et soudains auxquels les entreprises africaines sont confrontées.