Tchad : la Banque islamique de développement se penche sur l'exécution de ses projets

Un atelier axé sur la revue à mi-parcours des projets financés par la Banque islamique de développement (BID) dans le secteur de l’éducation, s'est ouvert ce lundi au Radisson Blu à N'Djamena. Il s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Tchad et la BID.



L'atelier d'une durée de quatre jours se tient en présence de plusieurs responsables et du représentant régional de la BID, Al-Houssaine Bah.



La revue à mi-parcours concerne notamment un projet de développement de l’enseignement bilingue au premier cycle et au secondaire, et un projet d’alphabétisation et d’apprentissage des métiers pour la lutte contre la pauvreté.



D’après le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Choroma, son département apprécie très positivement les efforts que la BID déploie pour l’amélioration de l’accès et la qualité de l’éducation au Tchad.



"Comme vous le savez, le projet de développement de l’enseignement bilingue et le projet d’alphabétisation et d'apprentissage des métiers s’inscrivent en droite ligne de la politique d'Idriss Deby Itno qui, il faut rappeler, fait de l’application du bilinguisme, de l’autonomisation de la femme et de l’insertion des jeunes dans la vie socio-professionnelle ses priorités. C'est à juste titre que l’objectif poursuivi par ces deux projets soutient la mise en œuvre de la vision du chef de l’Etat", a expliqué le ministre.



D’après le secrétaire d'Etat à l’Economie et à la Planification du développement, Hissein Tahir Sougoumi, "l’objectif principal (de l'atelier, Ndlr) est de jeter un regard rétrospectif et de faire le bilan".



Il s'est félicité des efforts de la BID aux côtés du gouvernement tchadien pour l'atteinte des objectif durable de développement.



"Le Gouvernement a fait d’énormes efforts pour accélérer la mise en œuvre des projets à travers la réforme du processus d’approbation des marchés", a précisé le membre du gouvernement.



L'atelier permettra aux participants d'échanger sur les contraintes liées à la gestion des projets et de valider un programme réaliste pour le déroulement des activités liés aux projets.