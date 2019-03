Tchad : la Banque mondiale évalue la performance de ses investissements

Le ministère de l'Economie et de la Planification du développement, en partenariat avec la Banque mondiale, organise depuis ce mardi 5 mars jusqu'à ce mercredi, au Ledger Plaza de N'Djamena, le lancement de la revue conjointe de la performance du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale. L'événement est placé sous le thème : "Redevabilité et résultats en situation de fragilité".



L'objectif est de mettre en oeuvre des cadres stratégiques de partenariat et de faire l'état des performances. Cette revue à mi-parcours vise à échanger sur l'ensemble des projets financés par la Banque mondiale au Tchad. Les experts présents aux assises tentent d'identifier les failles et d'apporter les mesures conséquentes.



"Les grandes tendances de ce que la Banque mondiale a pu entreprendre au Tchad depuis trois ans nous laissent espérer que les contraintes qui ont été renforcés par ces chocs extérieures sont susceptibles d'être contournés", a expliqué François Nankobogo, représentant résident de la Banque mondiale au Tchad.



D'après le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne, "la Banque mondiale initie des activités analytiques ayant pour objectif d'aider le Tchad à conduire des études importantes pour mieux cerner certaines problématiques sous-adjacentes en vue de déterminer le type de projet ou programme afin de mieux répondre aux attentes de nos populations".



La période 2016-2020 de partenariat entre le Tchad et la Banque mondiale prend fin dans un an. Pendant ce temps, les projets s'exécutent normalement.



Depuis plusieurs années, la Banque mondiale a financé plus de 50 projets de développement au Tchad, visant à réduire la pauvreté.