Tchad : la Banque mondiale préoccupée par les effets du changement climatique

Dans le cadre du partenariat entre le gouvernement tchadien et la Banque mondiale, le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamat Assileck Halata, a reçu le 6 décembre la visite du directeur régional pour l'Afrique en charge du développement durable, Siméon K. Ehvi.



Cette visite consiste à voir comment la Banque mondiale pourrait soutenir le gouvernement tchadien, surtout au regard des changements climatiques, avec leurs effets dévastateurs sur la ville de N'Djamena, a indiqué le directeur régional pour l'Afrique.



« Nous avons des projets en préparation pour la ville de N'Djamena, mais aussi dans la partie Nord du pays. Nous allons continuer à soutenir le Tchad dans ses efforts de développement », a-t-il indiqué.



Pour sa part, le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamat Assileck Halata, a souligné que la Banque mondiale est un partenaire privilégié du point de vue investissement. Au cours des échanges, il était question de chercher des solutions au problème d'ensablement des fleuves, d'endigage et d'inondations.



« Nous avons pris rendez-vous pour que nos techniciens puissent se retrouver ensemble et travailler techniquement à la réalisation de tous les projets », affirme le ministre.