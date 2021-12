Tchad : la Bible traduite en arabe local dédicacée à Bitkine

Le président du comité d'organisation Pasteur Adoum Djimtoloum a indiqué que la bible en arabe tchadien permet de faire la lumière sur la clarté et la compréhension du fond du bible à ses fidèles.



"Cette dédicace nous aide à aborder la diversité des langues et des cultures dans nos églises d'une manière qui renforce l'identité et la dignité de tous", a-t-il souligné. Et de poursuivre que pendant trop longtemps, l'Église a ignorée la diversité de la langue et de la culture. Elle n'a pas saisi toutes les conséquences pratiques et théologiques de la diversité des langues et des cultures dans le plan de Dieu.



Le secrétaire général du département d'Abtouyour, Boindé Madjitoloum Timothé, a rappelé que d'autres traductions ont été présentées auparavant, notamment en 2012 pour les Kenga et Dangaléat, et en novembre 2021 pour le Guerguiko.



"Aujourd'hui nous fêtons la dédicace de la Bible en langue arabe tchadien, demain ça va être pour une autre langue", a-t-il dit.



La cérémonie a pris fin avec la remise d'exemplaires à des invités et une chorale.