Tchad : la CAMOJET va "surveiller" la promesse d'intégration de 20.000 jeunes

Le Collectif des associations et mouvements des jeunes du Tchad (CAMOJET) a fait vendredi une déclaration au CEFOD, relative à l'annonce du chef de l'Etat de l'intégration du 20.000 jeunes à la fonction publique dès 2020.



Le Coordonnateur National du CAMOJET, Hamlha Douksia Senghor a déclaré que "la création des fonds pour l'accompagnement de la jeunesse tels que l'ONAJES et ONAPE a été une réalité mais la question que l'on doit se poser est celle de savoir le rôle exacte de ces fonds et leur impact réel sur la jeunesse, pour répondre le bilan est dérisoire."



"La jeunesse sans emploi ne peut contribuer efficacement à l'essor économique du pays, le chef de l'État est revenu à la charge en promettant l'intégration de 500 médecins, de tous les lauréats de nos écoles nationales de formation professionnelle dès cette année 2019 et de 20.000 jeunes diplômés dans tous les domaines en 2020, à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes aux médecins formés à Cuba le 15 août 2019", selon lui.



Le CAMOJET "salue cette promesse du chef de l'État et rappelle qu'elle ne doit pas être comme d'autres promesses sans effets". Il encourage le chef de l'État à "la tenue de ses promesses et ses nobles engagements au profit de la jeunesse tchadienne". De même, il sollicite que "le nombre soit revu en hausse et demande au secteur privé, en particulier le Patronat tchadien de suivre l'engagement du président de la république".