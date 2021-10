Tchad : la CASAC appelle à l’unité du peuple pour préserver la paix

Selon Mahmoud Ali Seïd, l'objectif pour un peuple c'est d'avoir l'éducation pour ses enfants, la santé pour ses enfants et la sécurité pour le pays d'où qu'il vienne et où il se trouve.



Mahmoud Ali Seïd supplie le peuple tchadien de prioriser l'intérêt collectif tout en lui demandant de prêcher le message de la paix, de l'amour et du dépassement de soi. Il souligne que les 15 millions de tchadiens chérissent la paix et souhaitent qu'elle se pérennise et se consolide. Il ajoute que la préservation de la paix vaut mieux en tant que tout.



« Débarrassons-nous de tout ce qui nous différencie pour s'unir. Nous sommes un pays, un peuple. L'objectif d'un peuple c'est d'aller de l'avant. Des manifestations peuvent avoir lieu partout mais elles doivent être canalisées, contrôlées. C'est légitime mais ça doit être supervisé pour éviter le débordement », estime le président de la CASAC.



Mahmoud Ali Seïd affirme que le débordement conduira naturellement à l'anarchie. L'anarchie, dit-il, conduira certainement à la loi du plus fort qui dévore le plus faible.



« Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons tous sans exception la paix et la stabilité, et par dessus tout la sécurité. Le contraire nous conduirait inéluctablement vers ce qu'on appelait jadis troglodyte. Face à toutes ces menaces, notre patriotisme doit prévaloir, nous devrions ériger un mur. Nous devrions comme nous l'avons toujours été, produire de la résilience. Avec de la résilience, j'avoue raison gardée ue nous pouvons supporter tout ce qui pourra advenir à notre peuple », conclut Mahmoud Ali Seid.