Tchad : la CASAC appelle à préserver la paix et à l’éveil des consciences

N'DJAMENA, Tchad - Le président de la Coalition des associations de la société civile pour l’action citoyenne (CASAC), Mahmoud Ali Seid a fait hier, samedi 3 mai 2019, au siège de ladite association un point de presse pour appeler les tchadiens à "préserver la paix et la stabilité dans leur pays."



Il demande à tous les tchadiens de "s’approprier la paix et d’en faire, un levier essentiel pour accompagner la marche irréversible que connaît le pays."



La CASAC dit "apporter son soutien à toutes les initiatives de préservation de la paix dans son cher et beau pays le Tchad" et réaffirme son "soutien indéfectible au gouvernement de la République du Tchad, qui lutte sans merci, contre les ennemis du Tchad."