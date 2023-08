TCHAD Tchad : la CASAC milite pour un pays de tolérance et de prospérité

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 18 Août 2023





Dans un contexte marqué par des défis régionaux et internationaux majeurs, la Coalition des Associations de la Société Civile pour l'Action Citoyenne (CASAC) a tenu à exprimer son engagement en faveur de la paix et du développement dans le cadre d'une déclaration émise par son président, Mahmoud Ali Seid, le 18 août 2023.



Réunissant les représentants de la société civile engagés depuis de nombreuses années dans la promotion des valeurs citoyennes, la CASAC se dresse en tant que gardienne de l'unité et du progrès au Tchad.



Lors d'une allocution tenue devant les médias et les parties prenantes, Mahmoud Ali Seid a adressé ses remerciements à tous ceux qui ont répondu à l'appel de la CASAC.



Soulignant la célébration récente du 63ème anniversaire de l'indépendance du Tchad dans un climat de sérénité et d'harmonie sociale, il a rappelé que la quête de la paix et du développement était au cœur des aspirations de la population tchadienne.



Dans un contexte régional marqué par des bouleversements et des conflits, le Président de la CASAC a mis en évidence l'importance de l'unité et du dialogue pour contrer les forces destructrices qui ont entraîné d'autres nations voisines dans le chaos.



« Le destin est cruel et l'ironie amère », a-t-il commenté, en notant que des pays autrefois considérés comme des exemples de modernité étaient maintenant plongés dans le tumulte de la guerre et de l'instabilité. Mahmoud Ali Seid a exhorté l'ensemble des citoyens à œuvrer ensemble pour un modus vivendi qui conduirait le Tchad vers un avenir de développement florissant.



Il a souligné que malgré les inévitables désaccords dans toute démocratie, le dialogue restait la seule voie vers la résolution des différends internes et la préservation de la cohésion nationale. Le président de la CASAC a lancé un appel fervent à ses concitoyens, les encourageant à embrasser les vertus du dialogue, de la tolérance et de la paix dans tous les aspects de leur vie quotidienne.



Il a également insisté sur l'importance cruciale de la participation civique, en particulier à l'approche des échéances électorales, pour renforcer les fondements de la paix et de la démocratie au sein de la nation. Au-delà des aspects politiques, Mahmoud Ali Seid a souligné que le développement et la paix étaient étroitement liés.



Enfin, il a rappelé que seule la paix permettrait de libérer le plein potentiel de développement du pays, tandis que tout chemin divergent ne mènerait qu'à la frustration, au retard et à la stagnation. Le président de la CASAC a également mis en garde contre les extrémismes, le tribalisme et les replis identitaires, soulignant leur impact néfaste sur la société tchadienne.





