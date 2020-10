Tchad : la CASAC recueille les doléances du peuple à travers un cahier citoyen

La Coalition des Associations de la Société Civile pour l'Action Citoyenne (CASAC) poursuit la vaste campagne dénommée "conscience citoyenne", lancée il y a plus d'un mois à Linia, dans le Chari Baguirmi.



En début de cette semaine, les ambassadeurs de la CASAC, munis des dépliants, affiches et autres supports de communication, ont investi le département de Haraz Al Biar, dans le Hadjer Lamis. De Massaguet à Mani, en passant par Djermaya, Douguia et autres, les jeunes très motivés de la CASAC, sont passés de portes en portes pour enregistrer les doléances des citoyens, en toile de fond la valeur de la paix.



Les valeurs cardinales de la paix étaient au centre des échanges entre les ambassadeurs de la CASAC et la population.



Plusieurs doléances ont été recueillies auprès de la population. La CASAC remettra à l'issue de cette opération, un mémorandum dénommé cahier citoyen.