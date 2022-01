TCHAD Tchad : la CASCIDHO appelle la société civile à imposer la voix du peuple au dialogue

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 22 Janvier 2022



"Fatigué des discours politiques, le peuple place son espoir à la société civile pour être son porte-voix lors des assises nationales", affirme Mahamat Digadimbaye, leader de la CASCIDHO.

N'Djamena - La Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l’Homme (CASCIDHO) organise ce 22 janvier une journée de réflexion placée sous le thème : « rôle des organisations de la société civile dans la réussite du dialogue national inclusif et le mécanisme de suivi des résolutions et recommandations ».



L'évènement regroupe différents représentants des associations et plateformes de la société civile pour échanger sur deux axes principaux. L’axe 1 parle de la contribution de la société civile dans le processus de la transition et est placé sur plusieurs thèmes à savoir : le rôle de la société civile dans l’espace socio-économique et politique tchadien ; l’importance de la contribution des organisations de la société civile au dialogue national inclusif ; et la transition en Afrique : cas du Tchad.



Le second axe est axé sur le mécanisme de suivi des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif. Il se divise en trois thèmes à savoir : les concepts des suivi et évaluation en droit positif tchadien ; les différents outils de mise en œuvre des recommandations et résolutions du dialogue national inclusif ; et le rôle et mission du Conseil national de transition (CNT).



Ouvrant les travaux, le coordonnateur de la CASCIDHO, Mahamat Digadimbaye affirme que cette journée permettra aux acteurs de la société civile d’échanger et d’apporter leurs contributions au succès de cet important événement historique pour la paix et la stabilité du Tchad. Vu l’enjeu du dialogue national inclusif pour le destin du Tchad, Mahamat Digadimbaye relève qu’il est important que la société civile tchadienne puisse dans un sursaut salutaire, arrêter une stratégie et une vision commune pour sa participation. Pour lui, la société civile doit se surpasser, être au-dessus de sa philosophie plurielle, pour ne voir que le Tchad, uniquement le Tchad comme philosophie commune. Il réitère son engagement à appuyer la politique de la réconciliation nationale et les efforts en cours en vue de l’organisation d’un véritable dialogue national, réellement inclusif et souverain.

Mahamat Digadimbaye déclare que le vent de la réconciliation nationale doit souffler partout au Tchad et il incombe à tous d’accepter cela comme condition pour l’avènement d’une paix définitive au Tchad, car ajoute-t-il, la réussite de la transition et du dialogue national inclusif repose sur cette exigence de paix et de réconciliation nationale entre tous les fils du Tchad. « Au niveau de la société civile, nous devons nous arroger le titre d’ambassadeur de la paix et de la réconciliation nationale et emmener tous les protagonistes à s'asseoir autour de la table du dialogue. La société civile a un rôle fondamentale et capital à jouer pour la réussite de la transition et l’organisation du dialogue national inclusif », dit-il.



Le coordonnateur Mahamat Digadimbaye appelle les sociétés civiles à s’affirmer comme les acteurs de la réussite de la transition et du dialogue et non des observateurs, des figurants, des accompagnateurs ou applaudisseurs. « Fatigué des discours politiques, le peuple place son espoir sur la société civile pour être son porte-voix, la voix des sans voix lors des assises nationales du dialogue national inclusif », indique-t-il.



D’après Mahamat Digadimbaye, il est temps que la société civile plurielle puisse jouer ce rôle en toute responsabilité et indépendance. "Il est temps que la société civile tchadienne entre dans l’histoire, en dictant les aspirations du peuple aux acteurs politiques véreux, qui n’ont pour seul soucis leurs intérêts égoïstes, diviser les tchadiens, mettre le pays toujours dans la merde et d’en faire un fonds de commerce", conclut-il.





Dans la même rubrique : < > Tchad : exonération des droits et taxes à l'importation de téléphones, tablettes et ordinateurs Tchad : Prince Djiko, l’homme aux 1000 voix regagne sa demeure éternelle Tchad : le nouveau préfet de la Tandjilé Est installé Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)