Tchad : la CASCIDHO forme des observateurs électoraux à Abéché

Le coordinateur provincial de la CASCIDHO du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Hassan, a d'abord expliqué le rôle crucial des observateurs pendant les élections, soulignant que la CASCIDHO a participé à toutes les élections et qu'elle a organisé son équipe pour surveiller le processus électoral. Il a également rassuré les futurs observateurs en indiquant que leur mission demandera abnégation et courage, mais qu'ils sont formés pour surmonter ces défis.



Youssouf Mahamat Hassan a ajouté que la présence des observateurs citoyens peut inspirer la confiance des électeurs dans le processus électoral et encourager leur participation politique. Cela peut aussi favoriser un climat de sécurité et renforcer la crédibilité du processus électoral. Enfin, il a exhorté les participants à prendre cette formation au sérieux et à participer activement aux discussions pour tirer le meilleur parti des enseignements.