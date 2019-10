TCHAD Tchad : la CASCIDHO honorée pour sa contribution à l’édification de la société

Par Mahamat Abderamane Ali Kitire - 23 Octobre 2019





N’Djamena - La Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'Homme « CASCIDHO » a organisé mardi au Palais du 15 janvier la cérémonie marquant le 20ème anniversaire de son existence et le lancement officiel de sa rentrée 2019-2020.



L'objectif de cette cérémonie entre dans le cadre du maintien de la coexistence pacifique à travers l'instauration de la paix, la promotion des valeurs républicaines et démocratiques dont l'ensemble constitue le gage d'un État de droit.



Le coordonnateur national de la CASCIDHO, Mahamat Digadimbaye a ouvert la cérémonie en présence du ministre de la Justice, garde des sceaux, Djimet Arabi, du ministre de la Fonction publique et du Travail, Ali Mbodou Mbodoumi, du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yaya Hussein, ainsi que d’autres cadres administratifs et membres du milieu associatif.



Après les mots de bienvenue du président du comité d’organisation, le secrétaire général de la CASCIDHO, Abdoulaye Sabre a fait une déclaration appelée la « déclaration de N’Djamena ». Il s’est félicité des « efforts louables consentis par le Gouvernement en faveur de la population dans le domaine de la santé, la cohabitation, la coexistence pacifique, le respect des droits de l’Homme et la liberté de presse ».



« Nous encourageons le Gouvernement à redoubler d'effort dans la gestion de la crise intercommunautaire, à pérenniser la culture de la non-violence et de la cohabitation pacifique, à améliorer les conditions de la vie dans les lieux de détention, à assurer et garantir le bien-être de la population, à promouvoir le respect de la liberté de la presse déjà acquise, et à se doter d'une politique nationale pour faire face au changement climatique », a indiqué le secrétaire général de la CASCIDHO, Abdoulaye Sabre.



Dans son intervention, le coordonnateur national de la CASCIDHO, Mahamat Digadimbaye estime que son association « a joué un rôle très important dans la transformation de la la société tchadienne conformément à l'ancrage démocratique à travers la liberté d'expression, la promotion et la défense des droits humains ».

La CASCIDHO exprime, dans le cadre de la démocratisation de l'État de droit, de la consolidation de la paix et de la stabilité du Tchad dans le concert des nations, sa satisfaction au près du président de la République Idriss Déby Itno », a-t-il indiqué.



Selon lui, « la rentrée sociale 2018-2019 qui s'achève a été très riche en activités pour la CASCIDHO. sur le plan international. Elle a participé à plusieurs conférences parmi lesquelles la COP24 sur le climat en Pologne, les sessions du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'Homme à Genève en Suisse, le forum de la société civile africaine, la forum monétaire International à Libreville au Gabon, la rencontre des sociétés civiles dans l'espace communautaire de la CEEAC à Yaoundé au Cameroun, et la participation à l'audience de confirmation des charges sur la guerre en RCA devant la CPI ».



Dans son allocution, le ministre de la Justice, Djimet Arabi a affirmé que « la CASCIDHO contribue à l'édification d'une société démocratique et respectueuse des valeurs humaines. Cette marche a permis la réalisation des grandes valeurs des droits humains fondamentaux ».



Il a estimé que « le Gouvernement du Tchad, à travers les plus hautes autorités, a investi d'avantage pour assurer la paix, la sécurité et le respect des droits de ses concitoyens. »

Une attestation de reconnaissance remise à Alwihda Info



Au cours de cette cérémonie, la CASCIDHO a décerné ce une attestation de reconnaissance au journal Alwihda Info pour sa “contribution à la promotion de la liberté d’expression et à l’ancrage de la démocratie au Tchad”.



L’attestation a été remise au directeur de publication d’Alwihda Info par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yaya Hissein.





