Tchad : la CASCIDHO met l'accent sur la paix et l'inclusivité pour la réussite du référendum

Selon Mahamat Digadimbaye, le référendum constitutionnel et l'appropriation par le peuple du processus vers celui-ci sont une nécessité absolue. La CONOREC joue un rôle crucial dans la mission de suivi et d'observation de l'enrôlement des électeurs, garantissant ainsi la transparence de la révision du fichier électoral, comme le demandent tous les acteurs impliqués et la population.



Il souligne que l'échec du référendum serait un faux départ vers la refondation d'un Tchad démocratique et du vivre ensemble que nous aspirons tous. Il appelle à un sursaut national pour réussir le référendum constitutionnel, avec la CONOREC prête à relever tous les défis pour assurer la transparence, qui est gage de crédibilité du scrutin référendaire.



Pour garantir le succès du processus, il appelle à la décrispation et à l'apaisement de la situation politique, permettant ainsi une participation inclusive de tous les acteurs et de toutes les forces vives de la nation. Mahamat Digadimbaye insiste sur l'importance d'un scrutin référendaire le 17 décembre 2023 avec un fort taux de participation, qui légitime notre marche vers un retour à l'ordre constitutionnel, répondant aux aspirations de paix, de justice et de démocratie de notre peuple.



La CASCIDHO exprime sa reconnaissance envers la Mission de paix du facilitateur de la CEEAC, Félix Antoine Tshisekedi. Cette mission contribuera à renforcer la paix dans notre pays et à jeter les bases d'une réconciliation nationale, essentielle à la stabilité pour le succès de la Transition et un retour calme et apaisé à l'ordre constitutionnel.