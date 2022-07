Tchad : la CASCIDHO mobilise la société civile pour la réussite du dialogue national

La Coordination des Associations de la Société Civile et de Défense des Droits de l’Homme (CASCIDHO), a organisé le 16 juillet dernier, une journée de réflexion sur le rôle et la place de la société civile, dans la réussite du dialogue national inclusif.



A cet effet, une mission conduite par le coordonnateur national a réuni les organisations de la société civile et de défense des droits humains de la province du Mayo-Kebbi Est, à l’hôtel moderne de Bongor. C’est le gouverneur de ladite province qui a présidé personnellement la cérémonie d’ouverture.



Pour le président d’organisation, Seibana Daniel, par ailleurs coordonnateur provincial de CASCIDHO, la société civile est l’acteur majeur d’un dialogue réussi et d’une stabilité politique d’un pays. A sa suite, le coordonnateur national de CASCIDHO, Mahamat Digadimbaye estime que la société civile, dans la posture actuelle du Tchad, doit prioriser l’intérêt général en dialoguant.



Quant au coordonnateur, la société civile a un rôle fondamental et capital à jouer pour la réussite de la transition et l’organisation du dialogue national inclusif. La société civile doit être une force de proposition et d’actions constructives, et non de division et d’actions destructrices.



L’appel de Bongor, à l’endroit de la société civile au Tchad, vise l’unité d’action pour apporter sa contribution décisive à l’avènement d’un Tchad plus que jamais uni, réconcilié, démocratique, véritable Etat de droit lors des assises du DNI prévu le 20 août 2022.



Le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Est, Mahamat Zen Alhadji Yaya a salué l’équipe de CASCIDHO pour le choix porté sur sa province, avant de faire un rappel historique des conditions dans lesquelles, le projet du dialogue national inclusif en cours. Il prie pour que ce dialogue national inclusif soit une voie par laquelle, les filles et fils du Tchad regardent dans la même direction et construisent la nation tchadienne, en pensant son développement.



Mahamat Zen Alhadji Yaya pense que la CASCIDHO a un rôle à jouer pour que les Tchadiens se réunissent autour d’un idéal du développement constructif et participatif. Il faut rappeler qu’une nouvelle coordination provinciale est présentée aux autorités administratives, avec à sa tête, Seibana Daniel. Et la mission continue le même exercice, dans les autres provinces du Tchad.