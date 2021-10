Tchad : la CCI organise des tables rondes sur le marché de l'arbitrage

L'objectif de ces tables rondes est de faire le point sur l'état et les perspectives du marché de l'arbitrage au Tchad avec les questions de l'offre institutionnelle et juridique de l'arbitrage y compris le droit national de l'arbitrage, les institutions locales d'arbitrage ainsi que les arbitres de la Chambre de commerce internationale et de la Cour commune de justice et d'arbitrage, les demandes au marché de l'arbitrage concernant l'arbitralité des litiges, les attentes spécifiques des usagers de l'arbitrage et le soutien institutionnel à la pratique de l'arbitrage au Tchad.



Ces tables rondes visent aussi à sensibiliser et à échanger avec les jeunes praticiens de l'arbitrage d'environ 40 ans au moins, y compris les avocats, les conseils juridiques, les arbitres, les juristes internes et les universitaires sur le droit et la pratique de l'arbitrage au Tchad.



La cérémonie d'ouverture de ces tables rondes a eu lieu en présence du ministre de la Justice, chargé des droits humains, Mahamat Ahmat Alhabo.



"Pour une justice impartiale, favorable à l'amélioration du climat des affaires, il faut l'existence d'un cadre juridique promouvant le respect des droits humains, la justice sociale, la protection des personnes et des biens, assorti d'un système judiciaire indépendant et apte à en assurer l'application cohérente et uniforme, caractéristique d'un régime de droit. Cela participe à l'assainissement du cadre juridique des activités économiques d'un pays", a affirmé le ministre de la Justice.



Mahamat Ahmat Alhabo a souligné que l'accès à la justice permet tout d'abord de lutter contre la pauvreté en conduisant au respect des autres droits humains.