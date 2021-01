Tchad : la CCIAMA boucle sa caravane de sensibilisation à N'Djamena

La Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA) a bouclé mardi sa caravane de sensibilisation menée dans les différents marchés de N'Djamena. Le marché Al-Afia du 4ème arrondissement a constitué la dernière étape. Des masques, gels hydroalcoolique et affiches ont été remis aux responsables du marché, en présence du représentant du délégué général du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena.



Le vice-président de la CCIAMA, Brahim Goukouni Nour, explique que la caravane, entamée depuis la semaine dernière, a eu pour but de contribuer à la lutte contre la pandémie. À chaque étape, l'accent a été mis sur le respect des mesures barrières, notamment dans les commerces.



Les commerçants sont exhortés à prendre leurs responsabilités pour mettre fin aux négligences et montrer l'exemple.



"La santé n'a pas de prix, il faut être en bonne santé pour être dans sa boutique", a affirmé le représentant du délégué général du gouvernement auprès de la ville N’Djamena, Abakar Youssouf Zaide.