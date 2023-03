Tchad : la CCIAMA discute avec les commerçants sur la hausse des prix

Une rencontre a eu lieu entre les commerçants et la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture, des Mines et d'Artisanat (CCIAMA) pour discuter de la flambée des prix dans les différents marchés. Cette réunion de concertation s'est tenue le 24 mars, sous la présidence du Président de la CCIAMA, Ali Adji Mahamat Seid, accompagné de ses collaborateurs.



Dans le cadre des activités de la commission relative à la cherté de la vie, mise en place par le Ministre du Commerce en collaboration avec la CCIAMA, cette séance d'échange et de concertation a regroupé les différents délégués des marchés de la ville de N'Djaména, des opérateurs économiques ainsi que les membres de la commission.