Tchad : la CCIAMA se mobilise pour le respect des mesures barrières

Prenant la parole à son tour, le représentant du délégué de la ville de N'Djamena, Abakar Youssouf Zaïd, se dit satisfait de l'allègement des mesures. Il salue l'initiative de la délégation de CCIAMA visant à sensibiliser les opérateurs économiques et exhorte les commerçants à respecter mesures barrières. "Au nom du gouverneur, nous allons accompagner la délégation de la CCIAMA dans le cadre de la sensibilisation et de la distribution des kits d'hygiène", a assuré Abakar Youssouf Zaïd.



La responsable de la section transit et transport de la CCIAMA, Anta Karambé, affirme que le constat des comportements face à la pandémie est amer. Selon lui, les opérateurs économiques ne respectent pas les mesures barrières car ces derniers ne sont pas encore conscients de la gravité de cette dernière. "Il faut de temps en temps leurs expliquer le respect des mesures barrières, et comment ces mesures doivent être respectées", a-t-elle estimé.



À Koudoul, la délégation de la CCIAMA s'est rendue au poste de contrôle du secteur n°3 pour constater les difficultés que rencontrent les forces de l'ordre. La délégation a remis officiellement des masques et des gels hydroalcooliques aux forces de l'ordre du secteur n°3 de Koundoul.



Le vice-président de la CCIAMA, Brahim Goukouni Nour, a encouragé les forces de l'ordre de la localité tout en les exhortant d'être exemplaires avec la population et les opérateurs économiques. Très satisfait de ce geste, le commandant du secteur n°3, Heri Ali Dirno, a remercié chaleureusement la délégation de la CCIAMA.